Головним управлінням ДПС у Миколаївській області станом на 25.03.2026 забезпечено надходження до бюджетів екологічного податку у сумі 16,5 млн гривень. Відповідно до розподілу коштів від сплати податку до державного бюджету надійшло 10,7 млн грн, місцеві бюджети області отримали на відновлення довкілля – 5,8 млн гривень.

Нагадаємо, що екологічний податок сплачується суб’єктами господарювання за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення, у тому числі за викиди двоокису вуглецю в обсязі понад 500 т з початку поточного року, за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти, за розміщення та тимчасове зберігання відходів, у т.ч. радіоактивних.

Контроль за справлянням екологічного податку, як одного з фінансових компенсаторів шкоди, що завдається природі, є і залишатиметься одним з актуальних завдань ДПС Миколаївщини.

Надходження екологічного податку є основним джерелом фінансування заходів, спрямованих на захист навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів. Сплачуючи екологічний податок, підприємства частково відшкодовують негативні наслідки своєї господарської діяльності та сприяють відновленню природних ресурсів.

