Україна відкрила перший агрохаб на Африканському континенті — у Республіці Гана. У межах ініціативи Президента Володимира Зеленського Food from Ukraine запрацював Центр переробки та розподілу продовольства.

Про це повідомила Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, передає Інше ТВ.

«Агрохаб створено українським агробізнесом у співпраці з урядом Гани як результат домовленостей, досягнутих під час конференції Food from Ukraine у листопаді 2025 року. Це новий формат нашої присутності у світі, коли гуманітарна підтримка поєднується з розвитком партнерства і місцевої економіки.

Українську продукцію поєднуватимуть із місцевою, формуватимуть продовольчі набори та забезпечуватимуть їх розподіл. Наступний етап — розвиток переробки, пакування та порціонування безпосередньо в Гані.

До перших наборів вже увійшли рис місцевого виробництва та макаронні вироби, виготовлені в Гані з українського борошна. Під час відкриття передали 4000 продуктових наборів найбільш вразливим верствам населення, ганійським вдовам», – зазначила очільниця Уряду.

Юлія Свириденко додала, що Україна розглядає Гану як важливого партнера в Західній Африці для гуманітарної підтримки та розвитку торгівлі на західному узбережжі Африканського континенту.

