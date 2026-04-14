Господарським судом області задоволено позов Окружної прокуратури міста Миколаєва Миколаївської області – визнано недійсним в частині договір про придбання одним з лікувальних закладів міста операційного столу та стягнуто з продавця зайво включений до ціни обладнання податок на додану вартість в сумі близько 120 тис.грн.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі, передає Інше ТВ.

Суд погодився з доводами прокурора щодо неправомірності включення постачальником до ціни медичного обладнання податку на додану вартість, оскільки зазначений медичний виріб постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2022 № 1447 включено до відповідного переліку товарів, звільнених від сплати вказаного платежу, а крім того, комунальний лікувальний заклад, яким придбано обладнання, надає допомогу особам, постраждалим внаслідок агресії рф, що передбачає наявність права на звільнення від сплати вказаного податку.

Виконання рішення суду дозволить повернути бюджетній установі зайво витрачені кошти, які можливо спрямувати на покращення медичного обслуговування населення міста.

