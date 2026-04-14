Ціни на нафту, ймовірно, досягнуть свого піку «протягом наступних кількох тижнів», як тільки відновиться рух суден через Ормузьку протоку, заявив у понеділок міністр енергетики США Кріс Райт.

Очікується, що ціни продовжуватимуть зростати, доки не відновиться «значний» рух суден через протоку, сказав Райт на Всесвітньому економічному форумі Semafor у Вашингтоні, незважаючи на попередні коментарі, які він зробив про те, що ціни на нафту, ймовірно, незабаром знизяться, передає Reuters.

«Ми побачимо високі ціни на енергоносії – і, можливо, навіть зростання – доки ми не отримаємо значний рух суден через Ормузьку протоку», – сказав Райт. «Це, ймовірно, досягне піку ціни на нафту на той час. Це, ймовірно, станеться десь у найближчі кілька тижнів».

Президент США Дональд Трамп заявив у неділю, що ціни на нафту та бензин можуть залишатися високими до проміжних виборів у листопаді, що є рідкісним визнанням потенційних політичних наслідків його рішення напасти на Іран шість тижнів тому.

З початку війни 28 лютого Іран значною мірою заблокував Ормузьку протоку для всіх суден, окрім своїх. Тегеран прагне встановити постійний контроль над водним шляхом і, можливо, стягувати податки з суден, які ним користуються.



У відповідь американські військові розпочали блокаду протоки, заявивши, що вона пошириться на схід до Оманської затоки та Аравійського моря після того, як переговори на вихідних щодо припинення конфлікту провалилися.

Дані відстеження суден показали, що два судна розвернулися в протоці, коли блокада набула чинності.

Райт також надав оновлену інформацію про видобуток нафти у Венесуелі після того, як США захопили президента Ніколаса Мадуро 3 січня, а її тимчасовий уряд очолив масштабну реформу основного закону країни про нафту, яка була схвалена пізніше того ж місяця, заохочуючи іноземні інвестиції.

Він сказав, що з 3 січня було продано 150 мільйонів барелів венесуельської нафти, і що видобуток зріс на 25%.

Райт натякнув, що Chevron оголосить про збільшення видобутку у Венесуелі. Керівники та посадовці компанії на окремому заході повідомили, що нафтовий гігант підписав у понеділок дві угоди, зокрема про обмін активами, додаючи додаткову ділянку важкої сирої нафти до свого основного проекту, а також повертаючи шельфовий газовий та нафтовий родовища.