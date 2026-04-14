За процесуального керівництва Вознесенської окружної прокуратури викрито та повідомлено про підозру мешканцю Вознесенського району у незаконному придбанні та зберігання вибухових пристроїв (ч. 1 ст. 263 КК України).

Як повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі, досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець Вознесенського району придбав корпус ручної гранати РГД-5, 1 уніфікований запал ручної гранати типу УЗРГМ, 2 піротехнічні вироби типу «ПІРО-5», що мають ознаки механічного втручання, пороховий заряд до 155 мм артилерійського снаряду.

Все перераховане вилучено працівниками поліції під час проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання фігуранта, його затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263 КК України, тобто зберігання, придбання бойових припасів, вибухових речовин та вибухового пристрою без передбаченого законом дозволу.

За клопотанням сторони обвинувачення до зловмисника застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

