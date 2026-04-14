Дональд Трамп розгорнув на Truth Social тираду проти Папи Римського Лева XIV, яка довела до кипіння запеклий конфлікт між двома найвпливовішими американцями у світі. З одного боку, є народжений у Нью-Йорку голова виконавчої влади найголовнішої військової наддержави планети. З іншого боку, народжений у Чикаго Роберт Превост, верховний понтифік Римсько-католицької церкви та головний духовний радник майже 1,4 мільярда віруючих. Їхнє поле битви може здаватися глобальним, але кінцева мета є вузькою: серця, розуми та голоси католиків США, пише Bloomberg.

Трамп розкритикував Папу Римського Лева XIV рано вранці в понеділок. Він назвав Лева «СЛАБКИМ» з кількох причин: потенційна ядерна зброя Ірану, злочинність, імміграція та політика. Він сказав, що надає перевагу Луї Прево, брату Лео, який «повністю МАГА. Луї розуміє, а Лео — ні!». Він також натякнув, що Лео йому винен, бо його обрали Папою лише тому, що Колегія кардиналів «вважала, що це буде найкращий спосіб мати справу з президентом Дональдом Дж. Трампом. Якби мене не було в Білому домі, Лео не був би у Ватикані».

Тертя між ними доводять, що одне питання, порушене цією драмою 14-го століття, залишається актуальним: якби вірянам довелося вибирати, чи стали б вони на бік свого короля (або світського правителя), чи свого папи?

За збігом обставин, Авіньйонське папство було центральним у приквелі протистояння Трампа та Лева, який вибухнув у соціальних мережах минулого тижня. Вірусний спазм — практично як зі старого роману Дена Брауна — був натхненний статтею у Free Press, в якій неназвані чиновники Ватикану описували напружену зустріч між представниками Пентагону та папським нунцієм — послом Папи Римського у Вашингтоні, округ Колумбія. (Обидві сторони заявили, що розмова була сердечною, а описи її у статті були перебільшеними та неточними.)

За даними Free Press, представники Міністерства оборони попередили нунція, що «Сполучені Штати мають військову силу робити все, що забажають, і що Церкві краще стати на їхній бік». Під час розмови неназваний чиновник Пентагону згадав про Авіньйонський папський престол, який відбувся 700 років тому. Це був би той історичний момент, який 2000-річна інституція визнала б загрозою.

Ось що сталося ще в 1307 році: Філіп IV, король Франції, образився на Папу Боніфація VIII і відправив свої війська, щоб викрасти та скинути понтифіка. Потім монарх переніс папство до Авіньйону на півдні Франції, де наступні папи залишалися під владою його королівства понад шість десятиліть. Семеро французів займали престол Святого Петра, що є найдовшим періодом перебування пап неіталійців в історії, який не поступався навіть Леву I та його трьом попередникам — Франциску Аргентинському, Бенедикту XVI Німеччині та Івану Павлу II Польщі.

Авіньйонська подія сталася, коли королівства Європи почали чинити опір владному папству, вплив якого зростав протягом близько 250 років. Це був не найкращий час для папства. У своєму «Пеклі» Данте прирік Боніфація VIII, який видав указ, що папство є найвищою владою у світі, на восьме коло пекла. Якщо хочете потрапити в кролячу нору, зверніться до гвельфів та гібелінів.

Все це завершилося тим, що Мартін Лютер прибив свій звинувачувальний лист про корупцію та помилки римо-католицизму до дверей Замкової церкви у Віттенберзі, Німеччина, що розпалило протестантську Реформацію та спонукало більшу частину Західної Європи обрати власні національні держави замість всеохоплюючого християнського світу, представленого папою в Римі.

Сьогодні папство відроджується як транснаціональна влада, яка змогла зруйнувати імперії (Івана Павла II та Радянського Союзу), а також розбурхати совість. Цікаво, що нібито суперечлива зустріч, описана у Free Press, брала участь Міністерство оборони та папський нунцій. Посол Папи Римського — це більше, ніж просто дипломат; він контролює вибір нових єпископів та посадовців в американській ієрархії, які, у свою чергу, допомагають керувати американськими мирянами. Ще у 2016 році католицька ієрархія в США мала консервативні погляди: задоволена доктринером Бенедиктом і прохолодна до відносно пробудженого Франциска. Їхні соціальні та політичні погляди перегукувалися серед більшої частини їхніх парафіян, що схиляло до республіканців. Дійсно, 56% американських католицьких виборців проголосували за Трампа у 2024 році.

Склад єпископів зараз досяг іншого балансу через кардинала Крістофа П’єра, нунція, який зустрівся з представниками Пентагону. Ймовірно, саме це й непокоїть Трампа: нещодавнє опитування показує, що його підтримка серед католиків зараз впала нижче 50%, причому 40% рішуче не схвалюють роботу президента. П’єр пішов у відставку минулого місяця після десяти років роботи у вашингтонському офісі Ватикану. Його наступник, архієпископ Габріеле Джордано Качча, який є постійним спостерігачем Святого Престолу при Організації Об’єднаних Націй з 2019 року, керуватиме вибором наступників для десятка американських єпископів, і їхня позиція щодо доктрини та способів поширення цих вчень цілком може визначити, чи будуть відносини між США та Ватиканом поступливими, чи конфронтаційними.

Папа Римський був стриманим, не називаючи ім’я Трампа. Але мало хто сумнівався в його цілі, враховуючи час деяких його публічних заяв. У своїй проповіді на Вербну неділю, виголошеній на тлі посилення атак США проти Ірану, Лев цитував пророка Ісаю: «Навіть якщо ви багато молитеся, Я не послухаю: ваші руки повні крові». І Леву не довелося називати ім’я американського президента, коли він сказав: «Також існує ця загроза всьому народу Ірану. І це справді неприйнятно».

Ми ще можемо побачити анімацію ШІ, на якій американський спецназ спускається куполом Святого Петра, щоб змінити режим у Святому Престолі. Адміністрація Трампа та рух MAGA мають чимало представників католицької церкви, від першої леді Меланії Трамп до віце-президента Джей Ді Венса та суперечливої ​​коментаторки Кендіс Оуенс. Розгортання нового батальйону єпископів понтифіка змусить їх зробити складний вибір. Якщо хтось із вірян MAGA має сумніви, Білий дім опублікував зображення, створене штучним інтелектом, щоб зміцнити їхню віру: Трамп як постать Ісуса, що зцілює хворих.

Отже, нація чи Бог? Лео чітко заявив про свою перевагу на ранній стадії, навіть невдовзі після обрання. У травні 2025 року Венс запросив його на цьогорічне святкування 250-ї річниці незалежності США. Перший папа з США відмовився, вирішивши натомість провести цей день на італійському острові Лампедуза з біженцями та мігрантами. Наразі Лео вирушає відвідати кілька африканських країн. Коли італійські журналісти в літаку запитали його про посаду Трампа, понтифік, як повідомляється, сказав: «Я не боюся адміністрації Трампа… і я продовжуватиму голосно виступати проти війни».