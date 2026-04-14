Президент Володимир Зеленський прибув до Берліну для зустрічі із Канцлером Фрідріхом Мерцем та для участі в українсько-німецьких міжурядових консультаціях.

Про це повідомляється на телеграм-каналі радника Офісу Президента України Сергія Лещенка.

Очікується спільний преспідхід, підписання документів, пленарне засідання міжурядових консультацій за участю Президента України та Федерального Канцлера Німеччини.

Також у вівторок Президент України відвідає Норвегію, де зустрінеться з Прем’єр-міністром Стере. Також буде спільний преспідхід.

