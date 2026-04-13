Президент Зеленський привітав з професійним святом працівників українського ОПК.

-На початку війни в нас багато чого не було, але були ви. Всі, хто не стояв осторонь, знаходив рішення, розгортав перші нові виробництва в ангарах і гаражах. І в цьому насправді немає нічого ганебного. Історія Apple і багатьох топкомпаній світу починалася так само. І важлива не точка старту, а мета, до якої ти йдеш. Наш ОПК став зовсім іншим – новим, сильним.

Наші ракети, безпілотні системи, наші перехоплювачі, ударні та морські дрони й розвідники, артилерія, боєприпаси, бронетехніка, роботизовані комплекси й багато іншого. Все те, що сьогодні справді гордо називається «зброя України». Так виглядає сила, загартована боєм, болем, вогнем. Так виглядає захист, бажання свободи й справедливості. Так виглядає якість і влучність, досконалість і далекобійність. І так виглядає незалежність. Інструменти, щоб її обороняти. Аргументи, щоб вибороти свій мир.

Сьогодні професійний день тих, хто цю нашу силу примножує. Наші українські зброярі – всі працівники оборонно-промислового комплексу України. За чотири роки Україна збудувала нову оборонну індустрію. Масштабну, дієву, в усіх сенсах вражаючу. Я дякую за це всім, хто працює в нашому оборонному комплексі, у нашій збройній промисловості.

Усі традиції нашої промисловості зберігаємо. Працюємо сучасно. Саме тому наша зброя дієва, саме тому її знають і поважають у світі. І кожна нова українська розробка скорочує дистанцію до миру. Нашого миру. Довгого й достойного.

Слава нашим зброярам, слава нашій «оборонці»! Дякую всім, хто допомагає! Слава Україні!