Міжнародна федерація водних видів спорту (World Aquatics) зняла санкції зі спортсменів із рф та білорусі та дала їм зелене світло для участі у змаганнях із водних видів спорту, передає УНН із посиланням на рішення World Aquatics.

Дорослим спортсменам із білоруським чи російським спортивним громадянством буде дозволено брати участь у змаганнях World Aquatics нарівні зі своїми колегами, які представляють інші спортивні національності, у відповідній формі, з прапорами та гімнами – йдеться у повідомленні.

Бюро World Aquatics раніше внесло поправки до Керівних принципів, які реалізуються Підрозділом із забезпечення чесності у плаванні (AQIU), щоб дозволити юним спортсменам з білоруським чи російським спортивним громадянством брати участь на тих же умовах, що й їхнім колегам.

За останні три роки World Aquatics та AQIU успішно допомогли забезпечити, щоб конфлікти відбувалися за межами місць проведення спортивних змагань. Ми сповнені рішучості забезпечити, щоб басейни та відкриті водні майданчики залишалися місцями, де спортсмени всіх країн можуть мирно змагатися – заявив президент World Aquatics Хусейн Аль Мусаллам.

У Міжнародній федерації додали, що у рамках застосування Керівних принципів було проведено понад 700 перевірок спортсменів із білоруським чи російським спортивним громадянством. З 2023 року спортсмени з цим спортивним громадянством брали участь у змаганнях як нейтральні учасники, пізніше до них приєдналися команди.