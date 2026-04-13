Міністерство освіти і науки України підтримало ініціативу щодо щорічного проведення 13 квітня у закладах загальної середньої освіти тематичної виховної години до Дня працівника оборонно-промислового комплексу України, пише Iнтерфакс.

“Ідея заходу – простою мовою пояснити школярам, хто стоїть за технологіями, що сьогодні допомагають Україні захищатися, та показати, що за кожним складним рішенням – робота інженерів, науковців і фахівців, які створюють безпеку. Ініціатива, запропонована Акціонерним товариством “Українська оборонна промисловість”, з’явилася як відповідь на запит часу: сьогодні країні потрібні не лише технології, а й люди, які їх створюють. І цей вибір починається ще у школі”, – йдеться в повідомленні.

Зазначяається, що у межах опрацювання ініціативи підготовлено концепцію навчальних матеріалів для різних вікових груп – від молодших класів до старшої школи, які побудовані так, щоб говорити з учнями зрозумілою мовою: без складних технічних деталей, але з акцентом на науку, безпеку і відповідальність.

Зокрема, для молодших школярів це знайомство з професіями та базовими правилами безпеки; для середніх класів – розуміння того, як технології допомагають зберігати життя; для старшокласників – розмова про майбутнє: інженерію, технології і відповідальність за їх використання.

“Йдеться не лише про одну виховну годину. Це – про формування інтересу до технічних професій, про зв’язок освіти з реальними потребами країни та про перші кроки до усвідомленого професійного вибору. Адже формування такого інтересу вже сьогодні – це інвестиція у майбутнє України, її стійкість і перемогу”, – йдеться в повідомленні.