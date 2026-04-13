Незважаючи на те, що астронавти побували на зворотному боці Місяця та далі від Землі, ніж будь-хто раніше, вони не отримують доплату за небезпечну роботу чи астрономічні зарплати.

Але скільки отримують астронавти Рід Вайзман, Віктор Гловер, Крістіна Кох та Джеремі Хансен за виконання такого подвигу?

Про це повідомляє The Sun

Середня зарплата астронавтів NASA становить близько 152 258 доларів на рік, повідомило космічне агентство у 2024 році, підкреслюючи, що ця ставка «скоригується, щоб відобразити будь-яке збільшення» в наступні роки.

Джеремі Хансен, єдиний канадець у цій групі, отримуватиме аналогічну суму від свого уряду.

Астронавти Artemis стикаються з фізичними труднощами, оскільки щоденні дії є «майже неможливими». Ще більш дивно, що після того, як вони фактично вирушають у космос, немає місячної премії, оплати за небезпечну роботу чи понаднормової роботи, і вони не отримують бонусів за продуктивність.

Це незважаючи на дні чи місяці фізичних труднощів, які їм доведеться пережити тепер, коли вони повернулися на Землю.

Їхня зарплата абсолютно однакова, незалежно від того, чи перебувають вони в космосі, чи на Землі, хоча на додаток до цього є типові пільги для працівників, включаючи страхування, оплачувану відпустку та пенсійні плани.

Інші переваги включають субсидований транспорт, проживання, харчування, паркування та доступ до стипендіальних програм NASA.

Незважаючи на дивовижні ставки заробітної плати, це надзвичайно конкурентна галузь, оскільки NASA приймає лише 10 осіб з понад 8000 заявників.

Тож, якщо ви хочете отримати зарплату космічного мандрівника, не вирушаючи в космос, є чимало вакансій, які ви можете отримати, і процес подання заявки буде простішим.

Капітани великих авіакомпаній та інші досвідчені пілоти комерційних авіаліній можуть заробляти втричі більше, ніж астронавти отримують від NASA. Звичайно, є високопосадові державні посади з подібними зарплатами, такі як спеціальні агенти ФБР, відповідальні за польові офіси, інженери NASA та старші політичні радники.

Але є також посади в охороні здоров’я та технологіях, які мають подібні зарплати від 150 000 до 155 000 доларів, включаючи фармацевтів, спеціалізованих медсестер, ІТ-менеджерів та досвідчених старших інженерів-програмістів.

Перші помічники рятувальників комерційних авіаліній можуть заробляти від 120 000 до 260 000 доларів на рік, тоді як капітан великої авіакомпанії може розраховувати на середній заробіток від 200 000 до 500 000 доларів.

Можливо, ще більш шокує те, що, за даними OpenTheBooks, робота рятувальником на пляжах Лос-Анджелеса може приносити до 500 000 доларів на рік, що більш ніж утричі перевищує зарплату астронавтів.

Як співвідносяться середні зарплати астронавтів Artemis

Поліцейський: $71 000 – $76 000

Будівельний підрядник: $95 000 – $104 000

Фармацевт: $137 480

Професор: $112 000 – $200 000

Старший ІТ-менеджер: $150 000 – $200 000

Астронавт Artemis: $152 258

Спеціальний агент ФБР, відповідальний за роботу: $155 527

Медсестра-анестезіолог: $189 000

Пілот комерційної авіакомпанії, перший помічник: $120 000 – $260 000

Менеджер супермаркету Walmart: $400 000

Капітан-старший авіакомпанії: $200 000 – $500 000

Рятувальник Лос-Анджелеса – до 500 000 доларів США з понаднормовою оплатою, пільгами, бонусами та пільгами.