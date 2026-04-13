У Франції проведуть лотерею, на якій за донат у 100 євро можна виграти картину Пабло Пікассо «Голова жінки» («Tête de Femme»), вартість якої становить 1 мільйон євро.

Про це повідомляє The Guardian, передає Укрінформ.

Кількість лотерейних квитків обмежена і становить 120 000, тобто у разі повного продажу буде зібрано 12 мільйонів євро.

З виручених коштів 1 мільйон євро отримає міжнародний артдилер Opera Gallery, якому належить картина Пікассо. Решту передадуть у Фонд дослідження хвороби Альцгеймера, що працює при одній із провідних державних лікарень Парижа.

За словами організаторів, дві попередні лотереї з роботами Пікассо, проведені у 2013 та 2020 роках, зібрали понад 10 мільйонів євро на культурні проєкти у Лівані та програми водопостачання і гігієни в Африці.

Картину «Tête de Femme», яку Пікассо написав у 1941 році, виставлять в аукціонному домі Christie’s у Парижі з 13 квітня, розіграш відбудеться ввечері 14 квітня.

