Також вона повідомила про впровадження швидких закупівель інновацій для війська та затвердження політики управління правами інтелектуальної власності в ОПК.

-Українські зброярі — це спільнота сміливих підприємців, які у партнерстві із Силами оборони створюють унікальні технології. Сьогодні це понад 900 державних і приватних компаній і більш як 300 тисяч людей, які працюють на посилення обороноздатності країни.

Вже понад 50% озброєння, що використовується на фронті, — українського виробництва. Йдеться, зокрема, про безпілотні системи, артилерію та системи зв’язку — усе те, що відповідає ключовим потребам війська і підвищує його ефективність.

До Дня зброяра Уряд ухвалив низку рішень, спрямованих на розвиток оборонно-промислового комплексу та прискорення впровадження інновацій.

1. Швидкі закупівлі інновацій для війська.

Постанова Уряду надає змогу Міноборони закуповувати інноваційні зразки для тестування у реальних бойових умовах.

Таким чином скорочуємо шлях від розробки до постачання. Також запроваджуємо системний збір зворотного зв’язку від військових щодо ефективності.

«Інновації не повинні застарівати ще до їх централізованих закупівель через складність бюрократичного процесу. У сучасній війні швидкість впровадження технологій є критичною», — підкреслила Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

2. Захист інтелектуальної власності в сфері оборонних розробок.

Уряд затвердив політику управління правами інтелектуальної власності в оборонно-промисловому комплексі. Документ встановлює чіткі правила взаємодії між державою та виробниками щодо захисту розробок і їх використання, – повідомила Свириденко.