Під час моніторингу WIM-системи, розташованої на а/д М-14 (WIM 52), було помічено дві вантажівки DAF, які намагалися проїхати “рамку”, аби уникнути фіксацію вагового порушення.

Інспекторами Управління державного нагляду (контролю) у Миколаївській області було зупинено транспортні засоби для встановлення вагових параметрів та перевірки документів на пункті ГВК, повідомили в Укртрансбезпеці.

Перевірка виявила:

по першому DAF – перевищення загальної маси склало +46,19% (61,4 т при допустимих 42 т), перевищення на строєнну вісь склало +56,25% від допустимого.

по другому DAF – перевищення загальної маси склало +43,09% (60,1 т при допустимих 42 т), перевищення на строєнну вісь склало +53,12% від допустимого.

Розмір штрафів — 51 000 гривень у кожному випадку.

До усунення вагових порушень транспортні засоби були обмежені у русі.

