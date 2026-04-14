-З ініціативи міністра закордонних справ Андрія Сибіги у МЗС створено посаду посла з особливих доручень з питань, пов’язаних з військовополоненими, цивільними, позбавленими особистої свободи, та безвісти зниклими. На цю посаду в Департаменті міжнародного права та міжнародно-правової протидії агресії призначено Дмитра Пономаренка.

До цього Дмитро Пономаренко присвятив чимало років розбудові відносин з країнами Азійсько-Тихоокеанського регіону та активізації міжрегіонального співробітництва. У 2021–2025 роках представляв Україну як Надзвичайний і Повноважний Посол у Республіці Корея та за сумісництвом у Монголії.

Посол з особливих доручень здійснюватиме координацію в рамках МЗС щодо пошуку дієвих механізмів впливу на державу-агресора Росію з метою запобігання катуванням і нелюдському поводженню з українськими військовополоненими, а також співпрацю у питаннях звільнення українських оборонців, цивільних осіб, позбавлених особистої свободи, та захисту прав безвісти зниклих.

Зокрема, за результатами домовленостей МЗС з представниками Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та Громадської ради при Координаційному штабі щодо плану спільних дій, включно з проведенням адвокаційних заходів, на 2026 рік.