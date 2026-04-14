В Україну екстрадували організатора оборудки, яка завдала мільйонних збитків державному підприємству агропромислового сектору.

Про це повідомляє НАБУ, передає Інше ТВ.

Йдеться про приватного підприємця. У змові з керівництвом ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» та іншими особами він придбав зерно за ціною, удвічі нижчою за ринкову. Крім того, держпідприємство замовило у нього та оплатило сільськогосподарські роботи, вартість яких штучно завищили. Унаслідок цього держава зазнала 13,4 млн грн збитків.

НАБУ і САП викрили злочин у березні 2023 року. На той момент підозрюваний вже перебував за кордоном. Його оголосили в розшук. У грудні 2025 року Вищий антикорупційний суд заочно засудив організатора оборудки до 3 років і 10 місяців позбавлення волі.

Передача засудженого відбулася в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Краківець — Корчова», що на Львівщині.

