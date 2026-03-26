За процесуального керівництва прокурорів Миколаївської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно трьох членів організованої злочинної групи. Їх обвинувачують в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, вчиненому у складі організованої групи (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України).

Слідством встановлено, що обвинувачені налагодили протиправну схему легалізації незаконно отриманої сільськогосподарської продукції. Організаторкою виступила власниця агропідприємства, яка залучила до реалізації схеми бухгалтера та менеджера із закупівлі сільськогосподарської продукції.

Зерно купували за готівку без відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності. Після цього продукцію експортували через підконтрольні іноземні компанії й фіктивні підприємства, не повертаючи валютну виручку в Україну. Загальна сума отриманих коштів – 636,9 млн грн. З них учасники схеми не сплатили понад 114,6 млн грн податку.

Їм загрожує покарання у вигляді штрафу до 425 000 грн із конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими СВ УСБУ в Миколаївській області.