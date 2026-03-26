Попри збої на глобальному ринку через війну на Близькому Сході, дефіциту ліків в Україні не очікується – постачання забезпечуються наземною логістикою та локальними закупівлями ВООЗ. Про це заявив керівник офісу ВООЗ в Україні доктор Ярно Хабіхт, пише Кореспондент.

“Імпорт в Україну здійснюється наземним транспортом із Польщі та інших сусідніх європейських країн. Щодо лікарських засобів, які Всесвітня організація охорони здоров’я надає в Україні у рамках гуманітарної допомоги, ми закуповуємо їх у більшості випадків у місцевих виробників. Крім того, ВООЗ в Україні має резервні запаси для реагування на надзвичайні ситуації”, – зазначив Хабіхт.

Нині найбільший вплив війни на Близькому Сході спостерігається на постачання лікарських засобів, для яких країни регіону є кінцевим пунктом призначення.

“Інша проблема полягає у тому, що значна частина лікарських засобів, вироблених в Індії та Китаї, зазвичай потрапляє до Європи авіарейсами, що проходять, зокрема, через країни Близького Сходу, однак можливе перенаправлення маршрутів. Водночас для повної перебудови логістики знадобиться певний час”, – пояснив він.

Водночас “у середньостроковій перспективі ринки можуть постати перед значно вищими витратами на логістику через перенаправлення маршрутів та зростання вартості пального, що може призвести до підвищення цін на лікарські засоби”.

“Також можливі певні тимчасові перебої у постачанні, однак ймовірно, короткострокові і вони будуть усунені після налагодження альтернативних логістичних маршрутів”, – додав Хабіхт.