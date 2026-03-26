Під час сварки зловмисник тяжко травмував жінку. Нині вона перебуває у лікарні. За скоєне затриманому загрожує до восьми років ув’язнення.

25 березня до Миколаївського районного управління поліції надійшло повідомлення від медичних працівників про те, що до лікарні доставлено 60- річну мешканку обласного центру без свідомості з тяжкими тілесними ушкодженнями. Медики зафіксували у постраждалої ушкодження голови.

Про це повідомили у Поліції Миколаївської області.

У ході проведення слідчо-оперативних заходів поліцейські з’ясували, що 41-річний співмешканець потерпілої під час сварка декілька днів тому наніс їй декілька ударів в область голови та тулубу, від яких жінка втратила свідомість. Про необхідність госпіталізації 60-річної мешканки обласного центру до лікарні повідомила її сусідка.

На даний час потерпіла перебуває у медичному закладі, лікарі оцінюють її стан, як важкий.

Зловмисника слідчі затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За узгодженням із прокуратурою затриманому слідчі повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 КК України «Умисне тяжке тілесне ушкодження». Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Найближчим часом суд обиратеме підорзрюваному запобіжний захід.

Досудове розслідування триває.