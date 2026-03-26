Три нафтових танкера, 5 резервуарів з паливом, 3 початку і установки «Новатека» пошкоджені при атаці на порт Усть-Луга в Ленобласті, передає ASTRA з посиланням на свої джерела.

В результаті атаки беспілотників на порт Усть-Луга в Ленінградській області 25 березня на території одноіменного терміналу загорілося 5 резервуарів з мазутом і газовим конденсатом, повідомили джерела ASTRA в зовнішніх службах регіону. Також були підбиті три причали і насосна станція.

Пошкодження також отримали три нафтові танкери, пришвартовані біля причалів на стоянці. Йдеться про танкер «Aisopos» під прапором Греції, «Sea Hymn» під прапором Маршаллових островів, а також танкер «Fiesta» під прапором Сьєрра-Леоне.

Окрім цього, пожежа сталася і на інфраструктурі ПАТ «Новатек». За даними ASTRA, там пошкоджено три технологічні установки, включаючи установку гідрокрекінгу, причальну споруду, побутову будівлю, розподільчу підстанцію та гуртожиток. У порту також спалахнули резервуар з нафтопродуктами та два резервуари зі світлим та теплим паливом на площі понад 15 тисяч кв.м.

Також було пошкоджено портовий кран терміналу та тендерний майданчик на причалі «Портенерго». Під час атаки БПЛА з терміналу евакуювали понад 200 співробітників. Роботу порту припинено. Раніше Reuters повідомляв, що порти в Усть-Лузі та Приморську припинили відвантаження нафтопродуктів.

Безпілотники також атакували Виборзький суднобудівний завод і пошкодили 2 берегові охорони прикордонної служби, що будуються.

Сьогодні, 26 березня, уряд Ленобласті повідомив, що локалізували загоряння в порту Усть-Луга та промзоні у Кірішському районі. Там «продовжується контрольоване вигоряння нафтопродуктів».

Морський порт Усть-Луга в Ленінградській області – один із найбільших портів Росії на Балтиці. За підсумками 2025 року його вантажообіг становив 130,5 млн. тонн. На території порту розташовується кілька терміналів, а також виробничий комплекс ТОВ «Новатек Усть-Луга» з фракціонування та перевалки стабільного газового конденсату. Як зазначено на сайті ПАТ «Новатек», з конденсату одержують легку та важку нафту, гас, дизельну фракцію та мазут. Готову продукцію відвантажують експорт морським транспортом.