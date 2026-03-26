У ніч на 26 березня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по Кірішському нафтопереробному заводу (м. Кіріші, Ленінградська обл., рф).

За попередньою інформацією, виникла пожежа на території підприємства – займання установок первинної переробки нафти і двох резервуарів.

Результат ураження та масштаби завданих збитків уточнюються.

Кірішський НПЗ входить до трійки найбільших нафтопереробних заводів рф. Завод має встановлену потужність переробки близько 20–21 млн тонн нафти на рік. На підприємство припадає понад 6% від загального обсягу всієї нафтопереробки країни-агресора.

Потужності заводу використовуються для виробництва широкої номенклатури нафтопродуктів, зокрема пального, що застосовується для забезпечення потреб збройних сил держави-агресора.

Сили оборони України продовжать системні заходи зі зниження воєнно-економічного потенціалу російської федерації та зменшення можливостей забезпечення окупаційних військ. Удари триватимуть до повної відмови країни-терориста від збройної агресії проти України.