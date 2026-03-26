Президент США Дональд Трамп заявив, що вважав Іран з потенціалом для ядерної зброї “раковою пухлиною”, і захищав війну, попри підвищення цін, яке вона викликала, пише УНН з посиланням на NBC News.

“У нас не було вибору”, – сказав Трамп на заході зі збору коштів для республіканців у Вашингтоні у середу.

“Але я думав, що буде набагато гірше. Я думав, що ціни на енергоносії, ціни на нафту зростуть. Я думав, що фондовий ринок дещо впаде”, – сказав Трамп.

“Але в короткостроковій перспективі це не мало для мене значення, – сказав Трамп. – Ми мали позбутися ракової пухлини. Ми мали вирізати ракову пухлину, а раковою пухлиною був Іран із ядерною зброєю”.

Критики назвали війну з Іраном погано обґрунтованою та спланованою.

Чиновник адміністрації Трампа, Джо Кент, директор Національного контртерористичного центру США, подав у відставку 17 березня через війну і написав у своїй заяві, що “Іран не був безпосередньою загрозою для нашої країни”.