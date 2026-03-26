-У цьому березні ми відзначили четверту річницю створення однієї з найбільш важливих наших державних інституцій – тієї, що повертає людей в Україну з полону й усім нам дає надію побачити своїх удома.

Чотири роки роботи Координаційного штабу – вже 8669 наших людей повернуті. Військові та цивільні. Дехто з них був у полоні ще з часу гібридної війни – по десять років і більше. І це завжди хороша новина будь-якого дня, тижня й місяця, коли українці повертаються і коли бачимо, що життя врятоване. Я дякую всім, хто робить це можливим.

Україна сильна тільки завдяки тому, що може об’єднатися заради необхідної сили. Ми працюємо об’єднано й надалі. Дякую!