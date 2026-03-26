У Празі за організації Посольства України в Чехії відбувся культурно-гастрономічний захід, під час якого представили український борщ як елемент нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, а також провели поп-ап показ українських дизайнерів, повідомляє Посольство України в Чеській Республіці, пише Iнтерфакс.

“У 2022 році український борщ було внесено до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Це рішення мало особливе значення, адже було ухвалене під час повномасштабного вторгнення Росії – війни, спрямованої на знищення української нації та нашої культури… Україна – сильна, Україна – креативна, Україна – незламна. І Україна – смачна”, – зазначив посол України в Чехії Василь Зварич.

Презентацію українського борщу провів відомий шеф-кухар, ресторатор і популяризатор української кухні Євген Клопотенко, який наголосив, що ця страва є не лише гастрономічним символом, а й частиною національної ідентичності України.

Модну частину заходу – поп-ап показ українських дизайнерів – підготувала засновниця бренду WKND edition Тетяна Бабчук, представивши сучасне українське бачення моди як складову культурної присутності України у світі.

Захід об’єднав міжнародну аудиторію, зокрема дипломатів і представників державних та бізнесових інституцій різних країн.

Організатори підкреслюють, що подібні ініціативи є важливим інструментом популяризації української культури за кордоном і зміцнення міжнародної підтримки України.