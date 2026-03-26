Сара Маллаллі стала 106-м архієпископом Кентерберійським і першою жінкою, що зайняла цей престол.

Про це пише BBC.

Усі 105 попередніх архієпископів Кентерберійських були чоловіками, починаючи зі Святого Августина у 597 році. Жінкам дозволили стати священницями в Англіканській церкві лише 32 роки тому, у 1994 році.

Ставши архієпископкою Кентерберійською Сара Маллаллі також обійняла посаду фактичного лідера Англіканської церкви й світової англіканської спільноти.

Сара стала християнкою у 16 ​​років, а призначення архієпископом отримала у віці 63 років. Вона здобула освіту із сестринської справи й працювала медсестрою переважно в Південному Лондоні, де паралельно розпочала навчання для служіння в Англіканській церкві.

У 1999 році Сара Маллаллі стала головною медсестрою та директоркою з обслуговування пацієнтів Національної служби охорони здоров’я Англії.

У 2004 році вона залишила ці посади у 2004 році, щоб продовжити служіння на повний робочий день. За свою службу в медсестринстві Маллаллі отримала лицарський Орден Британської імперії та титул дами.

Під час звернення до парафіян Сара Маллаллі заявила, що «переживає досвід Марії, Божої матері, яка мусила покладатися на майбутнє, якого вона ще не могла бачити — майбутнє, яке вона ніколи не могла собі уявити».

Церемонія інтронізації нової архієпископки відбулася 25 березня в Кентерберійському соборі, у присутності близько 2000 гостей, зокрема принца та принцеси Уельських.

Папа Римський Лев XIV надіслав послання Сарі Меллалі, зазначивши, що вона починає своє служіння «у складний момент історії англіканської родини».