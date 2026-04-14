У січні – березні 2026 року внесок платників військового збору Миколаївщини до державного бюджету склав 796,7 млн грн, що на 25,4 відс., або на 161,5 млн грн більше, ніж у аналогічному періоді 2025 року. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Миколаївській області Валерій Політило.

Питома вага цього збору в надходженнях до державного бюджету становить 18 відсотків.

Військовий збір справляється із доходів, які відповідно до податкового законодавства оподатковуються податком на доходи фізичних осіб. До них належать заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, винагороди, орендна плата, виплата дивідендів, купівля-продаж рухомого і нерухомого майна тощо.

Звертаємо увагу, що у 2026 році у зв’язку зі зміною розміру мінімальної заробітної плати змінилися ставки військового збору для фізичних осіб – підприємців:

I, II та IV групи – 864,70 грн щомісяця (10 відс. від мінімальної зарплати – 8647 грн);

III група – 1 відс. від доходу (за загальними правилами).

Податківець зазначив, що зважаючи на ситуацію в країні, позитивна динаміка надходжень військового збору від представників усіх сфер економіки регіону свідчить про сумлінність платників податків – роботодавців, які виплачують легальну заробітну плату найманим працівникам, відповідно з якої утримують та перераховують до бюджету військовий збір. Сплата військового збору забезпечує Збройні Сили України необхідними коштами, які допоможуть якнайшвидше подолати ворога і вибороти довгоочікувану перемогу.

Валерій Політило звернувся до роботодавців з проханням своєчасно та у повному обсязі сплачувати податки до бюджету, у тому числі, військовий збір. Сплата військового збору є почесним внеском кожного громадянина у підтримку боєздатності української армії. Наша сила у єдності! Разом переможемо!

Очільник податкової служби області повідомив, що Державна податкова служба за підтримки Міністерства у справах ветеранів України запустила новий сервіс – податковий супровід ветеранського підприємництва. Підтримка ветеранського бізнесу для держави – надважливе завдання. Новий сервіс – це персональна підтримка ветеранів на всіх етапах ведення бізнесу.

Супровід буде системний:

допомога у виборі системи оподаткування ще на старті;

супровід при отриманні грантів;

пояснення кожного кроку – без складної мови і бюрократії;

підтримка вже в процесі роботи бізнесу, а не тільки на етапі відкриття.

Також одним із ключових напрямів реалізації ветеранської політики в ДПС є інтеграція ветеранів війни до професійного середовища служби шляхом їх працевлаштування в органах ДПС, зокрема в Офісах податкових консультантів та Центрах обслуговування платників.

Податкова система має бути інструментом підтримки, а не додатковим викликом для ветеранів. Саме тому у цьому контексті ДПС спільно з Міністерством у справах ветеранів України послідовно вдосконалює механізми взаємодії.

Головне управління ДПС у Миколаївській області