Російські війська ударними безпілотниками атакували цивільне судно “LADY MARIS”, яке здійснювало перехід до порту Чорноморськ для завантаження українською кукурудзою.

Про це повідомляє Командування ВМС ЗСУ, передає Інше ТВ.

Внаслідок атак виникло загорання. Екіпаж не постраждав.

До місця події оперативно прибув катер Військово-Морських Сил Збройних Сил України для надання допомоги.

рф продовжує створювати загрози для судноплавства у Чорному морі та підривати світову продовольчу безпеку, акцентують у Командуванні ВМС ЗСУ.

