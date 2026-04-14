Стало відомо, що автомобільний гігант Renault разом з компанією Turgis Gaillard, розробником дрона Aarok, розробляють власний аналог української крилатої ракети FP-5 “Фламінго” – Chorus. На цю розробку агентством з оборонних закупівель (DGA) Франції, було виділено 35 мільйонів євро.

Повідомляється, що Chorus матиме максимальну дальність ураження у 3000 км, бойову частину масою до 500 кг, а також швидкістю польоту близько 400 км/год. При цьому, вартість одиниці буде на рівні 100 тисяч євро.

Про це пише видання Opex 360 і Defense Express.

Ілюстративне зображення FP-5 “Фламінго”

Від Defense Express додамо, що українська FP-5 “Фламінго” має дещо вищі характеристики. Зокрема, бойову частину масою понад 1 тонн, швидкість польоту у 900 км, при такій самій дальності у 3000 км. Зважаючи на це, можна зробити припущення, що Chorus матиме значно менші розміри, й слабший двигун.

FP-5 “Фламінго” має злітну масу у 6 тонн, а у рух його призводить старий авіаційний двигун АІ-25 або АІ-25ТЛ, які також встановлюються на чеські навчально-бойові літаки L-39 Albatros. Але навіть так Chorus залишається досить потужною крилатою ракетою, яку у Франції позиціонують саме як безпілотник.

Пуск української крилатої ракети FP-5 “Фламінго”

Нагадаємо, що про наміри Renault та Turgis Gaillard виробляти Chorus стало відомо ще у січні цього року, хоча тоді й вважалось що це буде аналог “Шахеда”, оскільки характеристики були невідомі. Крім цього не виключено, що Chorus в майбутньому може постачатись й до України, щонайменше для випробувань.

Цікаво, що у Франції не планують зараз масово виробляти ці Chorus, й закуповувати великі партії. Там розраховують на те, що Renault “коли прийде час” зможе одразу розгорнути масоване виробництво, тобто ймовірно лише тоді коли почнуться бойові дії, й Chorus потрібні будуть на фронті.

FP-5 “Фламінго”. Фото – Fire Point

Це цілком розумний підхід, оскільки якщо одразу закупити велику партію, то невідомо скільки вони пролежать на складах. За цей час вони застаріють, або просто вийдуть з ладу, бо строк придатності у такого роду дешевих виробів зазвичай невисокий, й вони не можуть зберігатися на складах десятиріччями.

Подібний підхід в майбутньому після завершення бойових дій має реалізувати й Україна, оскільки, наприклад ті самі FPV-дрони, у сучасному вигляді, не придатні для тривалого зберігання. Тому, на складах необхідно мати мінімальний запас, а виробникам потрібно мати змогу у разі чого швидко запустити масоване виробництво.

Модель One-Way Effector у масштабі 1:2. Фото – EDR Magazine

Також в Opex 360 припускають, що Chorus можуть застосовувати у зв’язці з реактивними дронами One-Way Effector, що спільно розробляються компанією MDBA та Aviation Design, й мають вироблятись по 1000 на місяць. Тут One-Way Effector виступатимуть у ролі засобу для перевантаження засобів протиповітряної оборони ворога, та для пробиття маршруту для Chorus.