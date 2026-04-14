Упродовж першого кварталу 2026 року Південною митницею заведено 21 справу про порушення митних правил з середньою вартістю безпосередніх предметів правопорушень понад 70 тис гривень.

Про це повідомляє Південна митниця.

Основними видами правопорушень, які були виявлені та задокументовані співробітниками управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, є переміщення товарів з приховуванням від митного контролю(ст. 483 МКУ) – 14 справ про ПМП, при цьому по вказаним справам до того ж були виявлені ознаки дій, спрямованих на неправомірне звільнення від сплати митних платежів чи зменшення їх розміру (ст. 485 МКУ, подвійна кваліфікація порушень) на суму 2,2 млн грн несплачених митних платежів.

За січень-березень 2026 року до суду направлено 16 справ про порушення митних правил на суму 1,4 млн грн; розглянуто судом 17 справ про порушення митних правил на суму понад 2 млрд грн; за результатами розгляду справ судом прийнято рішення про накладення штрафів на суму 2,1 млрд грн та конфіскацію предметів порушення митних правил на суму 1,9 млрд гривень.

У свою чергу, митницею у звітному періоді розглянуто 2 справи про порушення митних правил шляхом укладання мирової угоди про припинення провадження у справі про порушення митних правил шляхом компромісу.

Однією з основних тенденцій 2026 року стало використання підроблених документів або документів із недостовірними відомостями щодо кінцевих отримувачів гуманітарної допомоги.

