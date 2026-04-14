Сьогодні вранці Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) втринадцяте за час військового конфлікту втратила все зовнішнє електропостачання після відключення останньої зовнішньої лінії електропередач.

Про це повідомили у МАГАТЕ.

-Аварійні дизельні генератори станції негайно запрацювали, щоб забезпечити енергію, необхідну для виконання основних функцій безпеки. Команда МАГАТЕ на станції стежить за ситуацією.

Тим часом МАГАТЕ продовжує консультації з обома сторонами щодо встановлення місцевого припинення вогню, щоб дозволити ремонт на іншій лінії електропередач для ЗАЕС.

«Втрата зовнішнього електропостачання вкотре підкреслює ризики для ядерної безпеки під час конфлікту», — каже генеральний директор МАГАТЕ