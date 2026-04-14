Війська рф атакували ударними безпілотниками об’єкти морської інфраструктури в Ізмаїлі, що на Одещині.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України.

Зафіксовано кілька влучань по території порту. Там пошкоджено цивільне судно під прапором Панами, причал, баржу. Ушкоджень зазнало й портове обладнання. Минулося без постраждалих.

Як повідомили в Одеській ОВА, внаслідок влучань зруйновано будівлю СТО з подальшим загоранням. Знищено 2 пасажирські автобуси, 7 легкових автомобілів.

Під удар потрапили й 6 приватних будинків, у них пошкоджено покрівлі. Також пошкоджено автомобіль «швидкої допомоги».

На щастя, обійшлось без загиблих та постраждалих. На місцях працюють екстрені та комунальні служби, триває ліквідація наслідків.