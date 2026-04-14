Протягом минулої доби на території Миколаївської області сталося п’ять пожеж, які ліквідували рятувальники.

Зокрема, у місті Новий Буг Баштанського району загорілася покрівля приватного житлового будинку. Вогнеборці провели розбір конструкцій даху та ліквідували пожежу на площі 48 кв. м.

У селищі Врадіївка Первомайського району на території приватного домоволодіння виникла пожежа у двох господарчих спорудах на площі 20 кв. м. Рятувальникам вдалося загасити вогонь і не допустити його поширення на житловий будинок.

Ще три випадки стосувалися займання сміття в пластиковому контейнері та двох пожеж очерету на відкритій території.

До ліквідації наслідків залучалося 26 рятувальників і 5 одиниць техніки. Додатково працювали співробітники філії «Південний лісовий офіс» підприємства “Ліси України”.