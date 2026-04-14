Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні заявила в понеділок, що напад президента США Дональда Трампа на Папу Льва II був «неприйнятним», об’єднавши зусилля з політиками всіх кольорів, щоб захистити понтифіка.

Ця заява стала надзвичайно рідкісним публічним докором Трампу з боку Мелоні, яка налагодила особливо тісні зв’язки з президентом США, що підкреслює широке обурення в Італії через його різку критику Папи Льва II, передає Reuters.

У неділю Трамп викликав фурор, назвавши Льва II «жахливим» у довгій тираді. Згодом він опублікував зображення штучного інтелекту, на якому він зображений як фігура, схожа на Ісуса, що викликало подальше обурення серед християн, які вважали це зображення богохульством.

Папа Лев, лідер 1,4 мільярда католиків світу, швидко відреагував, заявивши журналістам, що він «не боїться» адміністрації Трампа, і пообіцяв продовжувати виступати проти війни, яку очолюють США з Іраном, та на захист мігрантів.

Мелоні опублікувала першу заяву на підтримку Лева, коли він вирушив з амбітним візитом до чотирьох країн Африки, але не згадала конкретно про лайки Трампа.



Опозиційні політики звинуватили її у браку сміливості безпосередньо кинути виклик Трампу, що спонукало її опублікувати другу заяву пізніше того ж дня, щоб прояснити свою позицію.

«Я вважаю слова президента Трампа на адресу Святого Отця неприйнятними. Папа є главою Католицької Церкви, і для нього правильно і нормально закликати до миру та засуджувати будь-яку форму війни», – сказала вона.

НЕБЕЗПЕКА ПЕРЕСЛІДУВАННЯ ПАП

Мелоні була єдиним європейським лідером, який був присутній на інавгурації Трампа у 2025 році, і вона сподівалася, що їхня дружба зміцнить її авторитет вдома та за кордоном.

Однак Трамп ризикує стати обтяжливим фактором, оскільки 66% італійців негативно ставляться до лідера США. Опитувальники стверджують, що зв’язки Мелоні з Білим домом могли бути одним із факторів її поразки минулого місяця на референдумі щодо судової реформи.

Віце-прем’єр-міністр Маттео Сальвіні, який також у минулому тісно співпрацював з Трампом, також дистанціювався від лідера США в понеділок, підкресливши, як ультраправі сили Європи намагаються вийти з орбіти MAGA.

«Папа Лев є духовним лідером для мільярдів католиків, але крім цього, якщо є людина, яка прагне миру, то це Папа Лев, тому нападки на нього не здаються ні мудрими, ні корисними», – сказав він у своїй заяві.

Папа є єпископом Риму та духовним лідером мільйонів італійських католиків, що змушує політиків усіх мастей обережно ставитися до його боротьби.

«Минуло вже кілька століть відтоді, як ми бачили такий відвертий акт агресії проти римського понтифіка», – сказав колишній лівоцентристський прем’єр-міністр Маттео Ренці, додавши, що як католикам, так і невіруючим було життєво важливо захищати Лева.

«Зрештою, він «будівник мостів», на відміну від Трампа, який є руйнівником стосунків і цивілізації. Єдина перевага полягає в наступному: Трампи приходять і йдуть, папи залишаються», – сказав він.

Цей коментар перегукується з італійським приказкою «chi mangia papa crepa», що приблизно означає «той, хто намагається поглинути папу, помирає» – прислів’ям, що виникло внаслідок багатовікової напруженості між послідовними папствами та світськими правителями.

«Трамп зробив помилку століття, тому що «chi mangia papa crepa» неодноразово підтверджувалося», – сказав історик церкви Альберто Меллоні, вказуючи на італійську королівську родину, Савойський дім, яка неодноразово конфліктувала з Ватиканом протягом 19 століття, але була зметена, поки папство продовжувало існувати.

Антоніо Спадаро, римо-католицький священик і заступник ватиканського відділу культури та освіти, сказав, що напад Трампа виявив його власну слабкість.

«Якби Лев не був актуальним, він би не заслуговував на жодні коментарі. Натомість його згадують, називають, протистоять — знак того, що його слова мають значення», — написав Спадаро на X. «Саме тут проявляється моральна сила Церкви. Не як контрсила, а як простір, у якому влада оцінюється за стандартом, який вона не контролює».