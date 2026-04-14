Национальный дворец искусств «Украина» – одна из крупнейших концертных площадок Киева, расположенная на улице Большой Васильковской, 103. Зрительный зал вмещает около 3 700 мест, и выбор удачного сектора напрямую влияет на впечатления от шоу. Именно дворец Украина принимает масштабные события: от юбилейной церемонии YUNA и легендарного шоу VIRSKY до телесъёмок «Єдиного Кварталу» и сольных концертов Виталия Козловского. Разобраться в нюансах рассадки стоит заранее, чтобы вечер оправдал ожидания и каждая потраченная гривна принесла удовольствие.

Партер

Партер – это ряды на основном уровне зала, ближайшие к сцене. Первые ряды подходят тем, кто хочет видеть мимику артистов и чувствовать энергию выступления. Однако стоит учитывать, что при наличии оркестровой ямы обзор из первого-второго ряда может быть частично перекрыт краем сцены. Оптимальными считаются ряды с пятого по пятнадцатый в центральной части: отсюда открывается полная картина, а звук распределяется равномерно. Боковые места партера обходятся дешевле, но угол обзора сужается, что критично для шоу со сложной сценографией. Если вы планируете посетить эстрадно-цирковое представление вроде «Зіркового маніфесту», центральные кресла партера позволят не упустить ни одной детали постановки.

Бельэтаж и балкон

Бельэтаж расположен над партером и предлагает панорамный вид на сцену. Центральные кресла бельэтажа часто называют «золотой серединой» – здесь сочетаются хорошая акустика, широкий обзор и более доступная стоимость по сравнению с первыми рядами внизу. Балкон находится ещё выше; звук здесь может терять детализацию, зато билеты значительно экономичнее. Для концертов с мощной звуковой аппаратурой верхние ярусы вполне комфортны, а вот для камерных театральных постановок лучше выбирать нижние уровни. Особенно это касается хоровых выступлений – например, концерт хора «Гомін» или программа «Легенди України» с хором Григория Верёвки раскроются полнее, если зритель окажется в зоне наилучшей акустики.

На что обращать внимание при покупке

Чтобы не разочароваться, учитывайте несколько практических моментов:

формат мероприятия – на стенд-ап и сольные концерты важна близость к сцене, на масштабные шоу – обзорность;

наличие экранов – крупные ивенты обычно оснащены боковыми LED-панелями, что компенсирует удалённость;

нумерацию мест – чётные и нечётные стороны зала разделены центральным проходом, центральные секции обозначаются отдельно;

схему зала – перед оформлением заказа стоит изучить интерактивную карту на сайте продавца.

TEATROOM

Помимо большого зала, в здании работает малая площадка TEATROOM, рассчитанная на несколько сотен зрителей. Здесь проводятся театральные постановки и камерные музыкальные вечера, например «Broadway nights in Kyiv». Компактное пространство обеспечивает близость к артистам с любого кресла, поэтому вопрос выбора сектора здесь менее критичен.

Планируя посещение, проверяйте актуальную афишу и наличие мест заблаговременно – популярные события распродаются быстро. Заранее выбранный сектор – залог того, что вечер в легендарном зале запомнится надолго.