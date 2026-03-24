Подія сталась ввечері 21 березня в обласному центрі. До Миколаївського райуправління поліції надійшло повідомлення про те, що у дворі багатоквартирного будинку по вулиці 1-й Слобідській 33-річний чоловік кинув вибухівку, після чого втік.

На місце події негайно прибули керівництво, слідчо-оперативна група та оперативники райуправління поліції, співробітники управління карного розшуку обласного главку поліції, експерти-криміналісти та вибухотехніки.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, потерпілу із незначними пораненнями доставили до лікарні, де медики надали їй необхідну допомогу. Нині вона перебуває на амбулаторному лікуванні.

Під час огляду місця події правоохоронці вилучили уламки вибухового пристрою, які направили на експертне дослідження.

У ході першочергових оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що між чоловіком та його співмешканкою виникла сварка у квартирі. У конфлікт втрутилась сусідка, яка зробила зауваження щодо шуму, однак зловмисник не реагував. Жінкам вдалося вивести чоловіка у двір, де він і кинув гранату, після чого втік.

Оперативники та фахівці управління кримінального аналізу упродовж години встановили особу зловмисника – військовослужбовця, який перебуває у СЗЧ, та його місцезнаходження.

Передбачаючи можливу наявність у фігуранта інших вибухонебезпечних предметів, поліцейські управління карного розшуку обласного главку та Миколаївського райуправління поліції затримали його з дотриманням необхідних заходів особистої безпеки.

Під час затримання зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, у ході особистого обшуку поліцейські виявили у його кишені гранату і запал до неї та вилучили.

Слідчі за процесуального керівництва Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону повідомили про підозри за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, вчинене із застосуванням вибухонебезпечного предмету та за ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі.

Нині суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Досудове розслідування триває.

