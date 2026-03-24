Трейдери зробили ставки на півмільярда доларів на нафтовому ринку приблизно за 15 хвилин до того, як публікація президента США Дональда Трампа про “продуктивні” переговори з Іраном призвела до падіння ціни на нафту та викликала волатильність інших активів, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Приблизно 6200 ф’ючерсних контрактів на нафту марок Brent і West Texas Intermediate були укладені між 6:49 і 6:50 ранку за нью-йоркським часом у понеділок, всього за чверть години до публікації президента США в соціальних мережах про те, що в останні дні велися “продуктивні переговори”. Номінальна вартість цих угод становила 580 мільйонів доларів, згідно з розрахунками FT на основі даних Bloomberg.

Обсяги торгів Brent та WTI різко зросли одночасно, за 27 секунд до 6:50 ранку. Ф’ючерси, що відстежують фондовий індекс S&P 500, різко зросли в ціні одразу після торгів нафтою, причому обсяги також значно зросли протягом цього періоду, пише видання.

“Невідомо, чи стоїть за торгами в понеділок одна організація, чи кілька”, – ідеться у публікації.

Заява Трампа о 7:04 ранку спровокувала різке падіння на світових енергетичних ринках та стрибки ф’ючерсів на фондовий індекс S&P 500 та європейських акцій, на тлі того, як інвестори зменшили ставки на затяжний конфлікт.

“Ці своєчасні угоди перегукувались із хвилею великих, дуже прибуткових ставок, зроблених на ринку прогнозів Polymarket на час атак США на Іран та Венесуелу в останні місяці”, вказує видання.

“Важко довести причинно-наслідковий зв’язок… але постає питання, хто був би відносно агресивним у продажу ф’ючерсів у той момент, за 15 хвилин до публікації Трампа”, – сказав ринковий стратег американського брокера, коментуючи угоди в понеділок.

Прессекретар Білого дому Куш Десаї заявив: “Президент Трамп та посадові особи адміністрації Трампа зосереджені виключно на тому, що краще для американського народу”.

Він додав: “Білий дім не терпить, щоб будь-які посадові особи адміністрації незаконно наживалися на інсайдерській інформації, і будь-які твердження про те, що посадові особи займаються подібною діяльністю без доказів, є безпідставними та безвідповідальними повідомленнями”.

Декілька хедж-фондів зазначили, що це один із численних прикладів великих угод, здійснених останніми місяцями до офіційних заяв уряду США.

Один трейдер великого хедж-фонду сказав, що енергетичні консультанти нещодавно помітили кілька великих угод, які, на їхню думку, було здійснено у надзвичайно вдалий час. Інший керуючий портфелем сказав, що серія великих та своєчасних угод викликала “певний рівень розчарування” серед інвесторів.

“Моє інтуїтивне розуміння, засноване на спостереженні за ринками протягом останніх 25 років, говорить про те, що це дійсно ненормально, – додав він. -Це ранок понеділка, сьогодні немає важливих даних, немає жодних спікерів ФРС, на яких варто було б випереджати події. Це надзвичайно велика угода для дня, коли немає ризику будь-яких подій… Хтось щойно значно розбагатів”.

У повідомленні у X пізніше в понеділок речник іранського парламенту Мохаммед-Багер Галібаф спростував інформацію про будь-які переговори між Вашингтоном і Тегераном, що викликало корекцію світових фондових ринків і нові покупки на енергетичних ринках.

Він додав: “Фейкові новини використовуються для маніпулювання фінансовими та нафтовими ринками та виходу з трясовини, у якій опинилися США та Ізраїль”.

Один із трейдерів сировинних товарів сказав, що продажі нафтових ф’ючерсів не були величезними порівняно з обсягами на ринку, який навіть до війни був дуже активним, але він помітив різкий рух TTF, європейського газового еталона приблизно в той же час.

Тім Скірроу, голова відділу деривативів у консалтинговій компанії Energy Aspects, сказав: “Це більший, ніж зазвичай, обсяг [по Brent та WTI], ніж я очікував у цей час доби, але водночас він не надто великий. Мені трохи складно пов’язати все докупи”.

Він додав, що ринки ф’ючерсів та опціонів на Brent за останні тижні спостерігали “значний приплив” від фондів. “Враховуючи реакцію цін, схоже, що майже всі мали довгі позиції. Це майже необхідний передвісник для такого бурхливого руху”.