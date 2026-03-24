Ізраїльське видання стверджує, що контакт між Іраном і США дійсно є, переговори йдуть, а Ізраїль навіть не інформують про їхній хід.

– Це був дзвінок по звичайній лінії, з одного мобільного телефону в Тегерані на інший мобільний телефон у Сполучених Штатах. З одного боку дзвінка був міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі, з іншого боку – американський посередник Стів Віткофф, а поруч з ним – людина, найближча до Дональда Трампа – Джаред Кушнер, пише Ynet.

Були присутні високопоставлені представники двох із трьох країн, що брали участь у війні, третя країна – Ізраїль – навіть не отримала офіційного звіту від свого партнера, Сполучених Штатів. Причиною цього може бути гіркий досвід того ж Віткоффа, коли він раніше відправив свого посланця Адама Бюлера для проведення переговорів з ХАМАС, і виявив, що історія дуже швидко розкрилася в ЗМІ та знайшла посланців Рона Дермера, готових битися з ним у Білому домі. Але, незважаючи на рішення не залучати Ізраїль, Єрусалим дізнався про дзвінок завдяки іншим джерелам.

Іранський чиновник підтвердив, що Хаменеї-молодший зайняв місце свого вбитого батька, і дав зрозуміти, що спадкоємець «схвалив якомога швидше закриття історії, за умови виконання наших умов».

Конкретики щодо умов немає, тому що останнім часом мова йшла про різні списки цих умов – від максимальних і неприйнятних, до нечітких і недосформульованих.