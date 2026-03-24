У вівторок, 24 березня, у Шевченківському суді Львова розпочалося засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон. Обвинувачений В’ячеслав Зінченко оголосив про початок голодування через нібито викрадення “шведської стінки” для занять спортом, яку передали в СІЗО люди, які його підтримують. Він заявив, що його слова може підтвердити співкамерник — обвинувачений у вбивстві Парубія Михайло Сцельніков.

Про це повідомила кореспондентка Суспільного з місця події.

Обвинуваченого В’ячеслава Зінченка доправили у супроводі Нацгвардії. Біля приміщення суду зібралася як група підтримки обвинуваченого, яка скандувала “Зінченку — волю”, так і ті, хто кричав “Довічне”.

На початку судового засідання В’ячеслав Зінченко оголосив, що з вечора 23 березня перебуває на голодуванні. Він заявив, що не має претензій до адміністрації СІЗО та керівника, проте протестує проти дій конкретного працівника установи. За його словами, ситуація виникла ще у 2025 році. Тоді люди, які його підтримують, передали у СІЗО “шведську стінку” для занять спортом для ув’язнених, щоб він та інші могли там тренуватися.

“Але до мене підходить людина — Звір Сергій Петрович. Він каже мені, що нічого встановлювати ні в які дворики не будемо, хай лежить на складі, а потім тобі все повернуть. Я думаю, ну все одно це не моє, мені байдуже, але що відбувається потім: 18 березня 2026 року до мене в камеру приходить цей Звір Сергій Петрович. Я в нього прошу всі ці речі повернути не мені, а тому, хто це купляв. Але він мені каже наступне: “Вона вже стоїть, де треба. Це було сказано в присутності мого співкамерника, він готовий всі ці слова підтвердити. Мій співкамерник — це Сцельніков Михайло, обвинувачений у вбивстві Парубія. Тобто ми один до одного симпатій, м’яко кажучи, не маємо і брехати він в моїх інтересах не буде, але ці слова він готовий підтвердити”, — каже Зінченко.

За його словами, у той день він написав заяву про початок голодування до моменту, поки не буде повернута “шведська стінка” з комплектом або поки не буде виплачена грошова компенсація.

“Потім, 19 числа, в день суду вранці до мене прибігає Звір Сергій Петрович і починає піднімати це питання. Він мені пообіцяв повернути її сьогодні, 24 числа, на наступний суд. Я погодився, голодовку припинив, яка тоді почалась, він заяву при мені порвав і все, ніби питання вирішене. Але вчора мені було повідомлено, що ніхто нічого провертати не буде, все кудись зникло. І я вважаю це актом неповаги не до мене, бо мені байдуже, я вважаю це актом неповаги до людей, які мене підтримують і на це витратили гроші. Я вважаю, що те, що мені відправляли, було наглим чином викрадено. Тому оскільки я вважаю, що зі мною поступили несправедливо, я мушу протестувати. Я поважаю людей, які мене підтримують, тому я написав вчора ввечері заяву (про початок голодування, — ред.) , передав на ім’я начальника, що претензій до адміністрації я не маю, прошу Звіра Сергія Петровича повернути все, що було передано, або виплатити грошову компенсацію”, — підсумував він.

На засіданні у справі про вбивство Парубія Михайло Сцельніков теж заявив, що у його співкамерника В’ячеслава Зінченка вкрали “шведську стінку” для занять спортом.