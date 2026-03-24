Сьогодні, 24 березня, вдень на польовій дорозі поблизу с. Михайлівка Веселинівської ТГ Вознесенського району під час зупинки зайнявся легковий автомобіль Toyota RAV4.

До прибуття підрозділу ДСНС власники самотужки намагались вогнегасником загасити займання, але це не дало бажаного результату.

Як повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, рятувальники ліквідували пожежу кросовера площею 5 кв. м. Її причина наразі встановлюється.

Залучались 4 надзвичайники, 1 пожежна автоцистерна.

