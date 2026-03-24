У ГУР розповіли про знищення пускової установки гіперзвукових ракет “циркон” у Криму і показали ексклюзивне відео.

У ніч на 24 березня майстри Департаменту безпілотних систем ГУР МО України вистежили у Криму колону пускових установок “бастіон-м”, яка рухалась до позицій.

Внаслідок влучних ударів розвідників знищено одну з пускових та дві дороговартісні ракети “циркон”, ще один “бастіон” зазнав ушкоджень.

Вбито та поранено сімох окупантів.

Армія держави-агресора застосовує ракети “циркон” зі складу комплексу “бастіон” передусім для терору цивільного населення України, зокрема, південних та східних областей.

Цієї ночі плани агресора атакувати мирні міста було зірвано.

ГУР МО України нагадує ― за кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.