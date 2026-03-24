Протягом 23 та в ніч проти 24 березня на території Миколаївської області зареєстровано 17 пожеж.

4 з них ліквідовано рятувальниками у приватному секторі:

житловий будинок (перекриття та кухонна витяжка) горіли на площі 10 кв. м у Миколаєві;

господарчі споруди тричі гасили у с. Галицинове Галицинівської ТГ, с. Заводське Заводської ТГ Миколаївського району та у с. Олександрівка Горохівської ТГ Баштанського району.

Минулої доби різко зросла кількість пожеж на відкритих територіях. 12 разів палала суха трава, очерет, сміття у Нечаянській ТГ Миколаївського району, Казанківській, Братській ТГ Вознесенського району, Баштанській ТГ Баштанського району, містах Первомайськ, Снігурівка, Баштанка, Очаків та у самому місті Миколаєві. Загальна площа пожеж склала понад 5,8 га.