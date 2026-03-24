Парламент Кіпру ухвалив закон, який встановлює кримінальну відповідальність за несанкціоновану публікацію діпфейків. Тепер розміщення підроблених фото чи відео без згоди зображених людей вважається злочином.

Створювати діпфейки з реально існуючою людиною не можна буде й одразу після її смерті — лише через 50 років від його смерті.

Діпфейки – це створені за допомогою штучного інтелекту зображення та відеоролики, які реалістично імітують зовнішність чи голос людини. Як зазначають депутати, такі технології все частіше використовуються в шахрайських схемах, наприклад, при фальшивій рекламі чи псевдоінвестиційних проектах.

Проте економічні злочини – не єдина сфера ризику. ІІ нерідко застосовують для створення сексуалізованих або принижуючих гідність діпфейків, особливо щодо жінок.

За словами законодавців, ефективних механізмів, які дають змогу видалити такі матеріали після їх поширення, поки що не існує.

