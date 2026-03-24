На одному з найбільших НПЗ в США стався вибух, частину потужностей одразу зупинили.

Йдеться про нафтопереробний завод компанії Valero Energy у місті Порт-Артур (штат Техас). Після вибуху на підприємстві спалахнула масштабна пожежа.

За даними місцевої влади, постраждалих немає. Причини вибуху наразі з’ясовують.

На заводі працює близько 770 людей, а його потужність становить приблизно 435 тисяч барелів нафти на добу. Завод забезпечує близько 1–2% усієї нафтопереробки у США. Після вибуху частину потужностей зупинили.

Вогонь спалахнув у зоні гідроочищення дизеля. Пожежу локалізували, але повністю загасити поки що не можуть – вона може горіти ще кілька годин через залишки палива.

Попередня причина – несправність промислового нагрівача. Це вже другий подібний інцидент у Техасі за два тижні.