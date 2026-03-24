Запуск Тегераном балістичних ракет далекого радіуса дії в напрямку спільної британсько-американської військової бази на острові Дієго-Гарсія в Індійському океані є очевидною ескалацією конфлікту на Близькому Сході.

Ці ракети не вразили цілі, але Сили оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявили, що це перший випадок з початку війни, коли були використані ракети такого далекого радіуса дії. Тегеран ще не підтвердив запуск ракет офіційно, а іранські ЗМІ здебільшого цитували іноземні видання у своїх репортажах.

Експерти зараз розглядають наслідки невдалої атаки, зокрема, що може це означати для ширшого кола потенційних цілей. Чи можуть, наприклад, європейські столиці, включно із Берліном, Парижем і Лондоном, стати цілями в майбутньому?

Про це пише ВВС.

Міністр кабінету міністрів Великої Британії заявив, що “немає оцінки, яка б підтверджувала” твердження Армії оборони Ізраїлю про те, що Іран має ракети далекого радіуса дії, здатні досягти Лондона.

Підпис до фото,Іран мав самовстановлене обмеження дальності польоту своїх ракет, хоча деякі припускають, що зараз це змінилося

“Ракетна програма Ірану вже давно є об’єктом міжнародної уваги, – каже Гонче Хабібіазад з BBC News Persian. – Хоча Тегеран наполягає на тому, що розробка його ракет є суто оборонною та базується на національній стратегії стримування, критики стверджують, що досягнення у сфері далекобійних можливостей можуть змінити динаміку регіональної безпеки”.

Минув лише місяць з того часу, як відбулися переговори, присвячені проблемі ядерних амбіцій Тегерана, і потенційно можуть відбутися подальші раунди, коли Ізраїль та США розпочали свої атаки.

Острови Чагос, частиною яких є Дієго-Гарсія, лежать приблизно за 3800 км від Ірану.

Видання Wall Street Journal та CNN повідомили про запуск балістичних ракет, посилаючись на неназваних американських чиновників, але заявили, що жодна з них не досягла цілі.

Повідомляється, що одна з ракет загубилася в польоті, а іншу перехопив американський військовий корабель. BBC вважає, що ці повідомлення точні.

Невдовзі після інциденту Сили оборони Ізраїлю заявили, що багато міст у Європі, Азії та Африці зараз перебувають під загрозою, і що минулого року стало відомо, що Тегеран мав намір розробити ракети з такими можливостями.

Начальник штабу Сил оборони Ізраїлю, генерал-лейтенант Еял Замір, опублікував відео в соціальних мережах після запуску в напрямку островів Чагос із суворим попередженням.

“Іран запустив двоступеневу міжконтинентальну балістичну ракету з дальністю 4000 км. Ракети не були призначені для ураження Ізраїлю, – заявив він. – Їхня дальність досягає столиць Європи. Берлін, Париж і Рим розташовані в межах прямої загрози”.

Інші, зокрема експерт з питань оборони та колишній керівник Об’єднаних сил Великої Британії генерал сер Річард Берронс, розповіли BBC, що все це змусило переоцінити ракетні арсенали та дальність дії Ірану.

“Раніше ми вважали, що іранські ракети мають дальність 2000 км, а ракети Diego — 3800 км”.

Іран досі заявляв, що має самовстановленні обмеження на свою програму балістичних ракет, обмежуючи їхню дальність до 2000 км. Це означало, що іранські ракети могли досягти Ізраїлю, але не Європи.

Покійний аятола Алі Хаменеї стверджував у 2021 році, що це був політичний вибір, а нетехнічні обмеження у виробництві ракет, і що це рішення ухвалили попри опір військових лідерів та Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР).

Він хотів зберегти загрозу для Ізраїлю, але не тривожити Європу, яка не була на прицілі у Тегерана. Однак у вересні минулого року іранський депутат заявив державному телебаченню, що КВІР успішно випробував міжконтинентальну балістичну ракету, хоча й не надав жодних подробиць щодо дальності польоту ракети.

Дальність дії іранських ракет

Підпис до фото,Експерти розходяться в думках щодо того, чи будуть такі міста як Лондон безпосередньо досяжними для іранських ракет

Крім того, офіційні особи США давно стверджують, що космічна програма Ірану могла означати, що він розробив технології, які дозволили йому створювати міжконтинентальні балістичні ракети, повідомляє Times of Israel, і міг би використовувати цю технологію за потреби.

Деякі аналітики погоджуються. Доктор Карін фон Гіппель, колишня генеральна директорка Королівського інституту об’єднаних служб у Лондоні, заявила BBC News, що “якщо ракети досягли б Дієго-Гарсії… можна припустити, що іранці також розробляють міжконтинентальні балістичні ракети, які можуть досягати до 10 000 км, хоча ми ще не бачили їх у дії”.

Це означало б, що ракети, запущені з Ірану, потенційно можуть досягти континентальної частини США.

Удар в Індійському океані показує, що обмеження зняте.

Підпис до фото,Аналітики кажуть, що Іран, можливо, намагається повідомити про свої наміри, але на даному етапі не прагне завдати ударів по цілях поза межами того, що вважалося зоною їхньої дії

Але є і ті, хто сумнівається, що ракети можуть досягти так далеко, навіть якби їх не перехопили.

Стів Рід, міністр житлово-комунального господарства Великої Британії, заявив BBC: “Немає жодної конкретної оцінки того, що іранці націлюються на Велику Британію, або навіть могли б, якби захотіли”.

Питання полягає в тому, чи опанував Іран оперативні технології, необхідні для здійснення таких ударів на великі відстані, включно зі здатністю керувати та направляти ракети на таких великих відстанях.

І в цьому також є очевидний психологічний аспект.

Дехто вважає, що Іран ніколи не мав наміру вражати цілі, і що Тегеран радше надсилав чіткий попереджувальний сигнал про наміри та застосовує тактику стримування.

“Не те щоб вони планували напад на Лондон чи Париж вже завтра, але я думаю, що для них це ще один елемент, який дозволяє їм задіювати такий важіль як стримування”, – заявив Independent Денні Цітринович, колишній офіцер ізраїльської військової розвідки, який зараз працює в тель-авівському Інституті досліджень національної безпеки.

Реакцію Ізраїлю на події в Індійському океані цього тижня також можна інтерпретувати як заклик до об’єднання.

“Звичайно, Ізраїль скаже це, оскільки в його інтересах розширити війну та залучити якомога більше інших країн разом з Америкою та Ізраїлем”, – сказав BBC генерал сер Річард Ширрефф, колишній заступник командувача НАТО в Європі.

“Ми повинні цьому протистояти. Це війна Трампа, без чіткої кінцевої точки та стратегії, яка перетворюється на трясовину. Нам сказали, що ядерний потенціал був знищений шість місяців тому. Ми не можемо повірити жодним заявам з Вашингтона з цього приводу”.

Нові уявлення про ракетні можливості Ірану

Павло Асьонов, військовий оглядач ВВС

Пуски двох балістичних ракет з Ірану по американській військовій базі на острові Дієго-Гарсія приблизно за 4 000 кілометрів — важлива подія з двох причин.

По-перше, це змінює ставлення до можливостей Ірану у ракетобудуванні. Досі вважалося, що дальність іранських балістичних ракет не перевищує 2000 км, тобто є в межах класу середньої дальності.

Тепер з’ясувалося, що Іран виявився здатним зберегти та застосувати такий складний виріб, як ракета проміжної дальності.

У відкритих джерелах немає інформації про те, чи має Іран можливість збирати такі ж ракети з довоєнного доробку, або взагалі виробляти комплектуючі. Це важливо у оцінці іранського потенціалу.

Цілком ймовірно, що в цих пусках використовувалися готові ракети і будувати нові в Ірану можливості немає. Але і це достеменно невідомо.

У будь-якому разі цей запуск демонструє, що попри удари союзників Іран міг зберегти важливі ракетні об’єкти.

Друга причина — у тому, що ці пуски підтвердили побоювання США, які вони висловлювали ще з 2000-х років.

Американці вважали, що Іран розробляє та будує ракети проміжної дальності (від 3000 до 5500 км). Це переконання лягло в основу будівництва європейської системи ПРО США та НАТО.

Проте досі підтвердження цих здогадів було слабким місцем аргументації США.

Тепер американці можуть сказати, що Іран застосував у бойовій обстановці ракету, яка може загрожувати європейським членам НАТО.

Тим часом твердження про відсутність таких ракет в Ірану було одним із аргументів Росії, яка виступала проти будівництва європейської системи ПРО.

Це, ймовірно, не відіграє настільки ж важливу роль у відносинах двох країн, як це було раніше, але дає більше підстав американцям сказати, що ЄвроПРО не була націлена проти Росії, як вважали у Москві.