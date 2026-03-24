-Тривають відновлювальні роботи після масованої російської атаки вночі в наших регіонах. У Запоріжжі та Полтаві пошкоджені звичайні багатоповерхівки, були пожежі. Майже 40 дронів запустили по Шостці на Сумщині. У Слатиному на Харківщині вдарили дроном по електропоїзду. Загалом пошкодження зафіксовані в 11 областях. Станом на зараз відомо, що чотири людини, на жаль, загинуло під час атаки. Мої співчуття рідним і близьким. Ще десятки поранено, серед них є діти.

Загалом було понад 390 ударних дронів і 34 ракети різних типів – балістичні, крилаті, керовані авіаційні. І ці цифри однозначно говорять про те, що потрібно більше захисту життя від російських ударів. Важливо продовжувати підтримку України. Важливо, щоб усі домовленості щодо ППО виконувалися вчасно. І важливо, щоб Європа змогла виробляти необхідну кількість ракет для ППО, щоб захиститися від будь-яких загроз.

Дякую всім, хто допомагає посилювати захист українського неба!