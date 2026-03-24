Із погрозами та застосуванням вогнепальної зброї двоє жителів Одеси у 2017 та 2020 роках вчинили розбійні напади на дві миколаївські родини – місцевого підприємця та тодішнього посадовця одного із держпідприємств. За висновками чисельних експертиз, вивчення сотні годин відеозаписів камер спостереження, проведеної ґрунтовної оперативної роботи та слідчих дій поліцейські викрили та затримали фігурантів. Розбійниками виявилися двоє рідних братів, які підозрюються у вчиненні особливо тяжких злочинів.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

Завдяки злагодженим діям оперативників та слідчих слідчого управління обласного главку поліції, аналітиків управління кримінального аналізу, за співпраці з співробітниками Департаменту внутрішньої безпеки ГУНП в Одеській області, процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури та за силової підтримки бійців управління «КОРД» правоохоронці затримали двох братів 28 та 33 років в Одесі та Хусті, що на Закарпатті.

У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що у грудні 2017 року близько 17:00, перелізши через паркан, фігуранти у балаклавах та рукавичках вдерлися до будинку миколаївського підприємця через незачинені двері. Тоді, застосувавши фізичну силу, вони нанесли тілесні ушкодження 39-річному господарю, його 40-річній дружині та їхньому синові, якому на момент нападу було 17 років. Зв’язавши мотузкою членів родини, зловмисники заволоділи їхніми грошовими коштами у сумі понад 800 тисяч гривень та ювелірними виробами на суму близько 700 тисяч гривень.

У березні 2020 року до операторів спецлінії 102 надійшло повідомлення про те, що невідомі чоловіки скоїли розбійний напад на родину тодішнього посадовця держпідприємства. Приставивши драбину, зловмисники проникли у кімнату на другому поверсі будинку та, застосувавши фізичну силу і вогнепальну зброю, тяжко поранили у живіт та кінцівку 37-річну дружину власника.

Також у будинку знаходились неповнолітній син та 62-річна теща господаря: жінку, як і 60-річного власника зловмисники побили, а хлопчик встиг сховатись. Господар помешкання чинив опір злочинцям, тому вони, тікаючи, відібрали 1500 доларів та зникли.



За кожним із фактів поліцейські проводили досудові розслідування за ознаками ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України «Розбій», а також за ч. 1 ст. 15 п. 6 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України «Замах на умисне вбивство з корисливих мотивів».



На місці кожного із вчинених злочинів криміналісти зібрали, а слідчі вилучили низку речових доказів, які були відправлені на проведення судових експертиз – балістичної, дактолоскопічної, імунологічної, молекулярно-генетичної, одорологічної, трасологічної та хімічної.



За висновками чисельних експертних досліджень, вивчення сотні годин відеозаписів камер спостерження, що під’єднані до системи “Безпечне місто”, ґрунтовно проведеної оперативної роботи та низки слідчих дій поліцейські Миколаївщини здобули беззаперечні докази, що до цих нападів причетні одесити – двоє рідних братів, яким на момент першого злочину було 20 і 24 роки.



Під час розслідувань поліцейські з’ясували, що зловмисники до вчинення розбоїв заздалегідь ретельно готувались: планували свої дії, обстежували території, підготували одяг для маскування – балаклави, рукавиці, додаткове знаряддя – драбину, мотузку для зв’язування жертв, а також вогнепальну зброю. Для конспірації на місця скоєння злочинів приїздили на різних видах транспорту та одразу після скоєння нападу зникали.



У ході проведення санкціонованих обшуків за місцями проживання та у транспортних засобах фігурантів правоохоронці вилучили банківські картки, мобільні телефони, портативну комп’ютерну техніку, чорнові записи, кілька автономних GPS-пристрої для відстеження розташування автомобілів, ювелірні вироби, роутер, sim-картки мобільних операторів України і сусідньої держави.



Слідчі затримали фігурантів у процесуальному порядку та за вчинення розбоїв, спрямованих на заволодіння майном у особливо великих розмірах поєднаному з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя та здоров’я особи та із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень особі, яка зазнала нападу, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з проникненням у житло (ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.



Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи – безальтернативне тримання під вартою.



Наразі досудове розслідування триває, поліцейські перевіряють причетність підозрюваних до вчинення аналогічних злочинів на території області та усіх регіонів країни.

