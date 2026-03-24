Молдова заявила про готовність приєднатися до «коаліції бажаючих» — об’єднання країн, які взяли на себе зобов’язання підтримувати Україну. Про це президент Майя Санду повідомила під час прес-конференції 23 березня після засідання Національної ради безпеки.

Санду попросили прокоментувати заяву президента Франції Еммануеля Макрона, який привітав рішення Молдови приєднатися до «коаліції охочих» для допомоги Україні. Глава держави уточнила, що наша країна поки що лише висловила готовність брати участь.

«Молдова висловила готовність брати участь у цій „коаліції охочих“. Хочу нагадати, що ми вже підтримуємо Україну, проводимо навчання саперів. І це саме те, що ми можемо робити і що ми запропонували, якщо члени „коаліції охочих“ ухвалять рішення про приєднання нашої країни», — сказала Санду.

Вона наголосила, що участь у коаліції не суперечить Конституції Молдови.

«Важливо, щоб ми також були частиною цих зусиль. Як я вже говорила, наші фахівці можуть проводити навчання та брати участь у розмінуванні, якщо війна в Україні закінчиться», – додала президент.

Санду також повідомила, що запит Молдови ще буде розглянутий іншими учасниками коаліції. «До цієї коаліції входять країни ЄС та держави-кандидати. Припускаю, що найближчими тижнями чи місяць-два ухвалять рішення», — сказала вона.