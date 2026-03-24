У Первомайську поліцейські затримали чоловіка за підозрою в умисному вбивстві дружини та травмуванні двох малолітніх дітей.

Саморобний вибуховий пристрій військовослужбовець поклав у посилку разом із продуктами харчування та відправив жінці. Внаслідок детонації дружина зловмисника загинула на місці події, також отримали травми його півторарічна донька та шестирічний син. За скоєне підозрюваному загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі, повідомили у поліції Миколаївської області.

Нагадаємо, що подія сталась ввечері 20 березня у середмісті райцентра. На спецлінію 102 надійшло повідомлення від рятувальників про те, щоу квартирі вибухнув невідомий предмет, внаслідок чого загинула жінка та постраждали двоє малолітніх дітей. Півторарічну доньку загиблої з чисельники уламковими пораненнями обличчя і тулуба та шестирічного сина медики госпіталізували. Наразі життю дітей нічого не загрожує, вони перебувають під наглядом лікарів.

На місці події працювали поліцейські слідчо-оперативної групи, криміналісти, оперативники райвідділу та управління карного розшуку, а також співробітники вибухотехнічної служби обласного главку поліції.

У ході огляду правоохоронці встановили, що здетонував саморобний вибуховий пристрій, який перебував у присланій від чоловіка- військовослужбовця посилці.

Поліцейські за участі фахівців управління кримінального аналізу встановили місцезнаходження зловмисника та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час проведення слідчих та оперативно-розшукових заходів правоохоронці з’ясували, що 34-річний чоловік загиблої поклав саморобну вибухівку разом із іншими речами у коробку, ретельно запакував, обмотавши скотчем, і передав знайомим для подальшого відправлення поштовим сервісом.

У ході проведення невідкладних слідчих дій за місцем мешкання родини, правоохоронці виявили ще сім гранат, п’ять тротилових шашок, по дві одиниці пластичної вибухівки, запальних трубок, підривачів, накольних механізмів, 39 детонаторів та 60 набоїв до автоматичної зброї.

Слідчі за процесуального керівництва Первомайської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за п. 5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб» та за фактом незаконного зберігання зброї за ч. 1 ст. 263 КК України. Фігуранту загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.

Нині суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини скоєного злочину.