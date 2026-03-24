Засідання Верховної Ради України, заплановане на 25 березня, опинилось під загрозою зриву через погрози побиття та провокації щодо низки народних депутатів.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.

Група “Слуг народу” та представників інших фракцій (екс-“ОПЗЖ”, “Довіра”) збираються не приходити в Раду через погрози побиття та провокації, які готуються проти них в Урядовому кварталі. Завтра плануються провокації в Кварталі стосовно “Слуг народу”. Будуть тиснути, щоб вони проголосували за закони МВФ – написав Гончаренко.

Нардеп додав: близько 60 депутатів від “Слуг народу” вже відмовились приходити в Раду. За словами Гончаренка, може бути ситуація, де в Раді не буде 226 зареєстрованих голосів.