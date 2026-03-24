Військова контррозвідка, Головне слідче управління, спецпризначенці ЦСО «А» Служби безпеки і співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях зірвали нову спробу рашистів здійснити серію замовних убивств в Україні.

За результатами спецоперації, яку координував особисто Перший заступник Голови СБУ Олександр Поклад, нейтралізовано агентурно-бойову групу російської воєнної розвідки (більш відому як гру) та ліквідовано кілера, який зі зброєю чинив опір під час затримання. Понад 10 інших учасників осередку взято під варту.

Про це повідомили в пресцентрі СБУ.

Як встановило розслідування, фігуранти готували вбивства відомих осіб у різних регіонах нашої держави.

Серед них – радник Міністра оборони та волонтер Сергій Стерненко, а також росіянин Ілля Богданов, який з 2014 року воює за Україну

Для здійснення вбивств зловмисники відстежували адреси й маршрути пересування військових та публічних осіб, а потім надсилали зібрані дані керівнику групи (резиденту).

Ним виявився завербований гру рф судовий експерт з Полтави, який узагальнював розвідінформацію та «звітував» російській спецслужбі.

Далі окупанти напряму передавали дані потенційних жертв агенту-ліквідатор, зокрема адреси проживання та маршрути руху «цілей».

За матеріалами справи, кілер є вихідцем із тимчасово окупованої частини території Донецької області. Там він пройшов бойову підготовку на базі гру рф і згодом був переправлений на підконтрольну Україні територію.

Встановлено, що він мав виготовити саморобні вибухові пристрої (СВП) та закласти їх під авто або біля помешкань своїх жертв.

У разі «невдалого» підриву кілер отримав вказівку від куратора з рф розстрілювати потерпілих впритул.

Під час обшуків у фігурантів вилучено вогнепальну зброю, боєприпаси, диктофони, комп’ютерну техніку та камери відеоспостереження із доказами роботи на російські спецслужби.

Успіху операції значною мірою вдалося досягти завдяки агентурному проникненню в лави ворога та активній роботі контррозвідників УСБУ в Полтавській області, комплексу оперативно-бойових заходів на тимчасово окупованій території. Джерела Служби виведені на підконтрольну територію та перебувають у безпеці.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 28, ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

